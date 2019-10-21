Brexit: правительство Британии во второй раз вынесет в парламент новое соглашение

Правительство также планирует представить законодательство, необходимое для имплементации соглашения о Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник намерен вынести на голосование в Палату общин новое соглашение о выходе из ЕС, о котором он договорился с Брюсселем на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Правительство сегодня сделает вторую попытку провести так называемое определяющее голосования, представив депутатам выбор: одобрить сделку или принципиально отказаться от нее.

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Правительство также планирует представить законодательство, необходимое для имплементации соглашения о Brexit.

Как известно, голосование за соглашение должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.

Пока не ясно, разрешит ли спикер Джон Беркоу голосовать сегодня за сделку, он может исключить этот вопрос, исходя из того, что дважды обсуждается одно и то же дело.

"Поправка Летвина об отсрочке превратила субботу в бессмысленное голосование и лишила депутатов и общественность возможности покончить с неопределенностью. Сегодня они получат еще один шанс выступить для британской общественности, поэтому парламент может перейти к тому, чтобы сосредоточиться на вещах, которые действительно имеют значение", - заявили в офисе премьера.