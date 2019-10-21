Военных США нет в зоне боевых действий и перемирия в Сирии - Трамп

Также Трамп отметил, что режим временного перемирия в приграничных зонах в Сирии соблюдается.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских военных нет в зоне боевых действий и в районах, где действует временное перемирие в Сирии.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter, передает НВ.

"Американских солдат нет в зонах боевых действий или в зонах прекращения огня… Возвращаем солдат домой", - сказано в сообщении.

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Также Трамп сослался на заявление главы Пентагона США Марка Эспера о том, что режим временного перемирия в приграничных зонах в Сирии соблюдается, несмотря на то, что небольшие столкновения действительно имели место.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2019 Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", которая проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов.

После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 5 дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.