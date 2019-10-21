Военных США нет в зоне боевых действий и перемирия в Сирии - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американских военных нет в зоне боевых действий и в районах, где действует временное перемирие в Сирии.
Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter, передает НВ.
"Американских солдат нет в зонах боевых действий или в зонах прекращения огня… Возвращаем солдат домой", - сказано в сообщении.
Читайте такжеКурдские силы начали отход из приграничной зоны Сирии
Также Трамп сослался на заявление главы Пентагона США Марка Эспера о том, что режим временного перемирия в приграничных зонах в Сирии соблюдается, несмотря на то, что небольшие столкновения действительно имели место.
Как сообщал УНИАН, 9 октября 2019 Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", которая проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов.
После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 5 дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.