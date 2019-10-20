В Гонконге полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом и водометами с краской

Протестующие совершили погромы на нескольких станциях метро, повредили магазины и банковские отделения.

В Гонконге полиция разогнала несанкционированный марш, применив к демонстрантам слезоточивый газ и водометы с краской.

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Как сообщает Deutsche Welle, десятки тысяч демонстрантов в воскресенье, 20 октября, попытались провести несанкционированный марш на улицах специального административного района Китая.

Протестующие соорудили на улицах баррикады и совершили погромы на нескольких станциях метрополитена. От их действий пострадали филиалы китайских банков и магазины, многие учреждения в районе проведения акции закрыты.

Акция привела к столкновениям с правоохранителями, которым пришлось применить слезоточивый газ и водометы с голубой краской для остановки неправомерных действий. Данные о пострадавших не уточняются.

Как сообщал УНИАН, 12 октября протестующие в Гонконге забросали станцию метро бутылками с бензином. Также протестующие подожгли правительственный офис и громили магазины и станции метро.

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода СМИ, собраний и мысли.

Протесты в Гонконге начались в июне после того, как власти собрались разрешить экстрадицию правонарушителей в Китай. Власти отказались от своих намерений, но демонстранты потребовали проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Керри Лам и начали выступать против жестких действий полиции.

Полицейские неоднократно применяли по отношению к протестующим слезоточивый газ и насилие.