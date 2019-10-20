цей матеріал доступний українською

Трамп отказался от идеи принимать лидеров G7 в своем гольф-клубе

11:55, 20 октября 2019
Мир
91 0
Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал в своем  Twitter.

Читайте такжеИмпичмент Трампу: Минэнерго США не предоставит Конгрессу документы, связанные с Украиной

Президент США объяснил, что изменить мнение о месте проводення саммита его заставила критика со стороны СМИ и политических оппонентов.

"Я объявил, что сделаю это без прибыли, если это разрешено законом, бесплатно для США. Но, как всегда, враждебные СМИ и их демократические партнеры сошли с ума!", - написал Трамп.

Поэтому, добавил американский президент, из-за "безумия и враждебных СМИ и демократов", он больше не будет рассматривать Trump National Doral как место проведения саммита G7 и начнет поиск другого места.

Как сообщал УНИАН, ранее администрация президента США Дональда Трампа повідомила, что в июне 2020 Трамп проведет саммит «Большой семерки» в своем гольф-клубе в городке Дорал, расположенном вблизи Майами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#США#Большая семерка