Трамп отказался от идеи принимать лидеров G7 в своем гольф-клубе

Для следующего саммита G7 будут искать другое место.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передумал проводить саммит "Большой семерки" (G7) в своем гольф-клубе во Флориде.

Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте такжеИмпичмент Трампу: Минэнерго США не предоставит Конгрессу документы, связанные с Украиной

Президент США объяснил, что изменить мнение о месте проводення саммита его заставила критика со стороны СМИ и политических оппонентов.

"Я объявил, что сделаю это без прибыли, если это разрешено законом, бесплатно для США. Но, как всегда, враждебные СМИ и их демократические партнеры сошли с ума!", - написал Трамп.

Поэтому, добавил американский президент, из-за "безумия и враждебных СМИ и демократов", он больше не будет рассматривать Trump National Doral как место проведения саммита G7 и начнет поиск другого места.

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 жовтня 2019 р.

Как сообщал УНИАН, ранее администрация президента США Дональда Трампа повідомила, что в июне 2020 Трамп проведет саммит «Большой семерки» в своем гольф-клубе в городке Дорал, расположенном вблизи Майами.