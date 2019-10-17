Трамп решил провести следующий саммит G7 в своем гольф-клубе

Встреча лидеров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США запланирована на 10-12 июня 2020 года.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что в июне 2020 года Трамп проведет саммит «Большой семерки» в своем гольф-клубе в городке Дорал, расположенном вблизи Майами.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

Руководитель аппарата Белого дома Мик Малван возразил, что проведение саммита в гольф-клубе не противоречит Конституции США, запрещающей президенту получать прибыль от иностранных правительств. По его словам, Трамп не получит прибыль от проведения этого мероприятия.

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National Doral Miami расположен в 13 километрах от аэропорта Майами.

Встреча лидеров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США запланирована на 10-12 июня 2020 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки», несмотря на политические последствия.

Россию исключили из «восьмерки» в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. С тех пор сообщество существует как «Большая семерка». В нее входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.