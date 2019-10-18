Туск считает, что прекращение огня в Сирии - это требование капитуляции курдов

Президент Европейского Совета призвал Турцию немедленно прекратить военные действия, вывести силы из Сирии и уважать международное гуманитарное право.

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что пятидневное прекращение Турцией огня в Сирии не является перемирием, а требованием капитуляции курдов.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС, которое состоялось в Брюсселе 17-18 октября.

"Я не хочу обострять определенные эмоции и провоцировать новое напряжение между ЕС и Турцией. Ситуация довольно очевидная: этот так называемый "режим прекращения огня" - это не то, чего мы ожидали. На самом деле, это не режим прекращения огня, это требование капитуляции курдов", - отметил Туск.

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Он заявил, что ЕС должен быть последовательным, и поэтому повторил призыв к Турции немедленно окончательно прекратить военные действия, вывести силы из Сирии и уважать международное гуманитарное право. По его мнению, этого нет в соглашении вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

17 октября вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция согласилась приостановить военную операцию на севере Сирии. Об этом он заявил после переговоров с Эрдоганом, которые продолжались 4 часа.

По словам Пенса, Турция согласилась на пятидневное прекращение огня на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским силам отступить из «безопасной зоны в течение 120 часов».

«Безопасная зона» в данном случае - это территория вдоль сирийско-турецкой границы на 32 километра вглубь Сирии.