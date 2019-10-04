Washington Post: Трамп не хотел встречаться с Зеленским до начала расследования против Байдена

Даже после того, как украинский президент пообещал, что выполнит требования, американский лидер все равно отказывался назначать дату встречи.

Президент США Дональд Трамп хотел, чтобы в Украине сначала открыли нужные ему расследования, а только потом состоялась его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Следователи Палаты представителей опубликовали многочисленные письма. Они иллюстрируют, как руководство Госдепартамента координировало с помощниками украинского президента и личным адвокатом Трампа потенциальную встречу между лидерами стран при условии, что украинская сторона откроет расследование относительно выборов в США в 2016 году, а также против энергетической компании, на которую работал сын Джо Байдена.

Об этом пишет Washington Post. Письма предоставил следователям бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер во время почти 10-часовой процедуры дачи показаний. Они разоблачают, что американские чиновники понимали нежелание Трампа встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским до тех пор, пока он не пообещает запустить все расследования. При этом, украинский лидер должен был сделать это публично.

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В текстах не упоминается имя Байдена. Но демократы в Конгрессе, которые возглавляют процесс импичмента, указывают на них как на четкое доказательство того, что Трамп потребовал от Киева запустить политически мотивированные расследования.

«Слышал от Белого дома, что если президент убедит Трампа, что он проведет расследование, доберется до сути того, что произошло в 2016 году, мы сможем назначить дату визита в Вашингтон», - говорилось в сообщении Волкера помощнику президента Андрею Ермаку за 25 июля. Это сообщение было отправлено за несколько часов до скандального разговора президентов.

Однако, через две недели после него лидер США все равно не соглашался встречаться с Зеленским. Чиновники из американской администрации пытались убедить украинскую сторону, что Трампу нужна соответствующее публичное заявление. Об этом говорится в переписке.

«Думаю, президенту США нужен результат», - писал посол США в ЕС Гордон Сондленд в сообщении Волкеру 9 августа. При этом дипломат отметил, что Зеленский должен выступить перед прессой и объявить о начале расследований.

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«Чтобы избежать недоразумений, нужно попросить Андрея написать заявление (под эмбарго), чтобы мы смогли точно увидеть, что они предлагают охватить», - писал Сондленд.

На следующий день украинская сторона согласилась объявить о своих планах провести расследования, которых требовал Трамп, а также предложила назвать дату встречи между лидерами Украины и США.

«Как только у нас будет точная дата, мы соберем брифинг для прессы, объявим о предстоящем визите и опишем свое видение перезагрузки отношений между Украиной и США включительно с вопросами о Burisma и расследованием вмешательства в выборы», - написал Ермак Волкеру 10 августа. Гантер Байден занимал пост в совете директоров Burisma в течение пяти лет.

Но Трамп так и не назначил встречу. И поскольку США отказывали Зеленскому в аудиенции с американским президентом, чиновники в Белом доме обсуждали и выдвигали ряд новых требований.

«Мы теперь говорим, что помощь в сфере безопасности и встреча в Белом доме обусловлены расследованиями?», - писал первого сентября поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в сообщении Сондленду после того, как Трамп не появился в Польше, где должен был встретиться с Зеленским.

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«Как я сказал в телефонном разговоре, я думаю, что это безумие задерживать военную поддержку ради помощи в политической кампании», - писал Тейлор Сондленду 9 сентября, жалуясь, что решение администрации Трампа о замораживании военной помощи, которую Конгресс одобрил для Украины, уже создало «кошмарный сценарий».

«Президент дал четко понять, что нет никаких обменов. Президент пытается понять, Ч действительно ли Украина собирается воплотить прозрачность и реформы, которые президент Зеленский обещал во время кампании», - ответил Сондленд.

Издание пишет, что сообщения отражают состояние политического климата на Капитолийском холме. Демократы и республиканцы ведут жаркий спор относительно того, были ли действия Трампа давлением на Зеленского с целью заставить его расследовать дела о Burisma и украинском вмешательстве в выборы в 2016 году. Злоупотреблял ли американский президент таким образом властью или это была допустимая дипломатия.