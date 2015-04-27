Почти 90% немцев считают 8 мая днем освобождения - опрос

Накануне 70-летия завершения Второй мировой войны почти 89 процентов немцев считают 8 мая днем освобождения.

Это показали обнародованные в понедельник, 27 апреля, результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa по заказу фонда Körber, сообщает Deutsche Welle.

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Одновременно в сообщении на сайте фонда говорится, что за десять лет значительно сократилась доля тех, кто считал завершения боевых действий в Европе в 1945 году поражением. Если в 2005 году этого мнения придерживались, по данным института Allensbach, 35 процентов опрошенных, то теперь эта доля составляет 9 процентов.

Отмечается также, что среди немцев растет готовность рассказывать про тяготы войны, которые испытало поколение "детей войны", то есть тех, кто родился с 1929 по 1949 годы. По данным фонда Körber, для двух третей опрошенных рассказы об этом уже не является темой-табу. В то же время почти треть опрошенных в возрасте от 18 до 85 лет еще никогда не разговаривали в семейном кругу страданиях и лихолетьи войны, отмечается в сообщении фонда.