Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с премьер-министром Пакистана - близким другом принцессы Дианы (фото)

У герцога и герцогини Кембриджских очень насыщенная программа в туре по Пакистану.

Сегодня королевская пара посетила уже второе мероприятие.

Встретившись с учащимися местной школы и прогулявшись по национальному парку Маргалла-Хиллс, Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись в свою временную резиденцию, сменили наряды и отправились вновь по делам. Сначала они встретились с президентом Пакистана Арифом Алви и его супругой Саминой, а затем отправились в дом к премьер-министру - Имрану Хану, пишет ТСН.

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Данная встреча носила полуофициальный характер. Премьер-министр Пакистана Имран Хан, в прошлом профессиональный игрок в крикет, в свое время вместе с женой Джемимой был очень дружен с принцессой Дианой - она навещала пару в Лахоре в 1996 и 1997 годах. Спустя столько лет он прининял у себя в гостях ее старшего сына. Сообщается, что сначала Уильям, Кейт и Имран провели официальную встречу, а затем отправились на закрытый ланч, где смогли забыть о своих титулах и званиях и пообщаться как старые знакомые.

В этом выходе герцогиня Кэтрин сделала ставку на достаточно яркий зеленый цвет в своем образе.

На герцогине были светлые брюки от Maheen Khan, поверх них - туника от Catherine Walker, и на плече висит платок от Satrangi. Туфли герцогиня выбрала замшевые, изумрудного цвета на каблуках, а к ним в тон подобрала маленький клатч.

Также образ герцогини Кембриджской завершали очень красивые золотые серьги с изумрудными камнями от Zeen. Волосы Кейт собрала сзади, на лице у нее был традиционный макияж с акцентом на глаза.

Уильям и Кэтрин посетили официальную резиденцию премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Это уже третий выход пары в рамках королевского тура, стартовавшего вчера.

Напомним, 14 октября стартовал королевский тур герцогини Кембриджской и принца Уильяма в Пакистан. Тур был организован по просьбе МИД Великобритании и стал первым после того, как Пакистан в 2006 году посетили принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла.

Своих троих детей – Джорджа, Шарлотту и Луи, Кембриджи в тур брать не стали. Британские СМИ пишут, что по логистике и безопасности этот тур стал самым сложным.

Недавно, напомним, из тура по Южной Африке вернулись герцог и герцогиня Сассекские. Они впервые побывали в туре вместе с маленьким сыном Арчи.