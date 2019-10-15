В костюме цвета индиго и балетках: герцогиня Кембриджская вместе с принцем Уильямом приехали в Национальный парк Пакистана (фото, видео)

Сегодня первым пунктом, где остановились Кембриджи в рамках своего тура в Пакистан стал Национальный парк Холмы Маргалла.

Королевская чета принца Уильяма и Кейт, которая недавно посетила мусульманский центр в Лондоне, сейчас прибыло в Пакистан, где уже успело начать свой официальный 5-дневный тур.

Герцоги Кембриджские только вчера вечером приземлились на территории военной авиабазы Noor Khan Airbase, а уже сегодня утром успели посетить национальный парк Маргалла-Хиллс в Исламабаде, пишет ТСН.

В тур супруги решили не брать своих троих детей, которые остались в Великобритании, поскольку, по словам Кесингтонского дворца он будет самым "сложным" в плане организации и решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности.

К выбору наряда для своей поездки Кейт отнеслась весьма основательно. Так, с самолета герцогиня вышла в голубом наряде в восточном стиле, сшитом британским дизайнером Кэтрин Уокер. Дополнением образа стали туфли от Руперта Сандерсона на высоких каблуках.

Читайте такжеГерцоги Кембриджские прибыли с официальным визитом в Пакистан (фото, видео)

Поскольку программа тура пары также засекречена, то детали каждого дня объявляются только утром - за несколько часов до выхода герцога и герцогини. Так, первым местом, которое посетила чета стала школа в центре Исламабада, где они встретились с учениками в возрасте от 4 до 18 лет и ознакомились с преимуществами ускоренной программы подготовки учителей по образцу британской программы Teach First.

После этого герцог и герцогиня присоединились к ученикам трех школ в национальном парке Маргалло-Хиллс, чтобы вместе с ними установить камеру наблюдения за перемещениями леопардов и избавиться от растений, которые наносят вред окружающей среде.

Для этого выхода Кейт выбрала также мусульманский наряд яркого синего цвета с вышивкой в зоне декольте от местного дизайнера Махина Кхана. Образ дополнили нюдовые балетки на плоской подошве и очень красивые серьги с камнями в ушах. Герцогиня продемонстрировала уже второй лук в национальном стиле, и нам почему-то кажется, что весь ее гардероб для этого тура был подобран в подобном направлении. Красивая объемная укладка и макияж с акцентом на глаза завершали образ.

В рамках этого мероприятия Кембриджи также познакомились с проектом Всемирного Фонда Дикой Природы Green School, который учит детей внимательнее относиться к окружающей среде. Общаясь с детьми принц Уильям вспомнил, как его мама принцесса Диана бывала в Пакистане, когда он был еще совсем маленьким.

Заметим, что в Пакистане Кейт и Уильям проведут 5 дней, известно что они успеют побывать в столице - Исламабаде, затем посетят город - Лахор и не оставят без внимания Гималаи и пограничный регион на западе страны.

Недавно, напомним, из тура по Южной Африке вернулись герцог и герцогиня Сассекские. Они впервые побывали в туре вместе с маленьким сыном Арчи.