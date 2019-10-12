В Нью-Йорке произошла стрельба возле ночного клуба

В результате стрельбы по меньшей мере четыре человека погибли, а еще четверо - получили ранения.

Возле ночного клуба в Нью-Йорк в субботу, 12 октября, произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере четыре человека погибли, а еще четверо получили ранения.

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Об этом сообщает газета New York Post.

Как сообщается, стрельба произошла в районе Бруклин около 07:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени)

Трое пострадавших были госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей.

Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d'une fusillade à New York. La fusillade s'est déroulée à #Brooklyn, à proximité d'un club privé.



🎥 #Nws_MENApic.twitter.com/iqCgXUEXNG — News24 (@ne24ws) October 12, 2019

Как сообщал УНИАН, сотрудники правоохранительных органов в субботу, 28 сентября, застрелили вооруженного ножом мужчину, ранившего пятерых человек в торговом центре в округе Балтимор штат Мэриленд.