В Нью-Йорке произошла стрельба возле ночного клуба
Возле ночного клуба в Нью-Йорк в субботу, 12 октября, произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере четыре человека погибли, а еще четверо получили ранения.
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Об этом сообщает газета New York Post.
Как сообщается, стрельба произошла в районе Бруклин около 07:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени)
Трое пострадавших были госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.
Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей.
Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d'une fusillade à New York. La fusillade s'est déroulée à #Brooklyn, à proximité d'un club privé.— News24 (@ne24ws) October 12, 2019
🎥 #Nws_MENApic.twitter.com/iqCgXUEXNG
Как сообщал УНИАН, сотрудники правоохранительных органов в субботу, 28 сентября, застрелили вооруженного ножом мужчину, ранившего пятерых человек в торговом центре в округе Балтимор штат Мэриленд.