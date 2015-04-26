Количество жертв землетрясения в Непале достигло 2,3 тысяч человек, Катманду обесточен

Число жертв землетрясения в Непале составило, по последним данным, 2352 человека. Еще 6239 человек пострадали.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель непальской полиции Камал Сингх Бан.

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По его словам, из-за продолжающихся толчков в столице страны "городе Катманду нет электричества". "Мобильная связь есть", - добавил он.

Ранее в воскресенье в заявлении Группы ООН по оценке и координации реагирования на чрезвычайные ситуации (UNDAC) в Непале сообщалось, что не менее 6,6 млн жителей пострадали.