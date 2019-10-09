В Белом доме отказались сотрудничать в деле об импичменте Трампу

В администрации Трампа назвали письмо, направленное лидерам демократической партии, «безосновательным» и «конституционно недействительным» и отклонили его.

В Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает BBC.

Также в администрации американского президента назвали письмо, направленное лидерам демократической партии, «безосновательным» и «конституционно недействительным» и отклонили его.

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Сообщается, что письмо-ответ Белого дома поступил после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в Европейском Союзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампу.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений представил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

26 сентября в США обнародовали рассекреченную жалобу разведчика о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.