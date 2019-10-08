Госдеп запретил послу в США ЕС давать показания по импичменту Трампа

Гордон Сондленд - один из ключевых фигурантов истории о том, как Трамп, по версии его критиков, пытался давить на новое руководство Украины.

Государственный департамент США запретил послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду давать интервью представителям комитетов Палаты представителей по делу о возможном импичменте президенту Дональду Трампу.

Его адвокат Роберт Лускин заявил, что посол ранее добровольно согласился ответить сегодня на вопросы представителей комитетов и специально прилетел для этого из Брюсселя в Вашингтон, сообщает Лига со ссылкой на NBC

"Как посол США в ЕС и сотрудник Государственного департамента, посол Сондленд обязан следовать указаниям Департамента", - сказал адвокат, добавив, что Сондленд "глубоко разочарован тем, что он не сможет дать показания сегодня".

"Он готов дать показания в кратчайшие сроки, когда ему позволят это", - сказал Лускин.

Сондленд - один из ключевых фигурантов истории о том, как Трамп, по версии его критиков, пытался убедить новое руководство Украины публично взять на себя обязательство расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена.

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Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений представил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

26 сентября в США обнародовали рассекреченную жалобу разведчика о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.