В Грузии откроется белорусское посольство

Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, который сегодня находился с визитом в городе Батуми, передает Би-би-си.

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"К вопросу открытия диппредставительства в той или иной стране у Беларуси особый подход, - сказал он. - Когда мы переводим на достаточно высокий уровень торгово-экономические отношения с государством, то тогда мы и решаем вопрос об открытии там своего посольства".

По словам Александра Лукашенко, товарооборот между Беларусью и Грузией в скором будущем планируется увеличить до $200 млн.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в январе 1994 года. Посольство Грузии в Минске работает с 2007 года.