В Турции отреагировали на угрозы Трампа разрушить ее экономику

По словам вице-президента Турции, страна сохранит свой подход к будущему сирийцев, чтобы обеспечить мир в регионе.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна имеет решимость и силу воплощать свои собственные планы, когда речь идет о национальной безопасности, и не может контролироваться угрозами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

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"Турция не примет создание террористического коридора или террористического государства рядом со своими границами ни при каких обстоятельствах, чего бы это не стоило", - заявил Октай.

По его словам, Турция сохранит свой подход к будущему сирийцев, чтобы обеспечить мир в регионе.

Как сообщал УНИАН, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить" экономику Турции, если и совершит любые действия, которые он сочтет недопустимыми.