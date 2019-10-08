В Турции отреагировали на угрозы Трампа разрушить ее экономику
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна имеет решимость и силу воплощать свои собственные планы, когда речь идет о национальной безопасности, и не может контролироваться угрозами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.
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"Турция не примет создание террористического коридора или террористического государства рядом со своими границами ни при каких обстоятельствах, чего бы это не стоило", - заявил Октай.
По его словам, Турция сохранит свой подход к будущему сирийцев, чтобы обеспечить мир в регионе.
Как сообщал УНИАН, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить" экономику Турции, если и совершит любые действия, которые он сочтет недопустимыми.