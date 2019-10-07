цей матеріал доступний українською

Трамп пригрозил "полностью разрушить" экономику Турции

21:03, 07 октября 2019
Мир
769 0
Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить" экономику Турции, если она совершит любые действия, которые он сочтет недопустимыми.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Читайте такжеСША обвинили Асада в применении химоружия в Сирии

"Если Турция сделает то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, считаю недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!)", - говорится в сообщении.

По его словам, Турция вместе с Европой и другими странами должны нести ответственность за захваченных боевиков террористической организации "Исламское государство" и членов их семей.

"США сделали намного больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Настало время для других в регионе, некоторые из них очень состоятельные, защищать собственную территорию", - добавил Трамп.

Напомним, 5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало военной операции, потом он сообщил о стягивании дополнительных войск страны до границы Сирии.

Белый дом заявил, что вооруженные силы США не будут поддерживать Турцию и участвовать в ее военной операции на севере Сирии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Турция#Сирия#президент США#Дональд Трамп