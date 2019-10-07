Трамп пригрозил "полностью разрушить" экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить" экономику Турции, если она совершит любые действия, которые он сочтет недопустимыми.
Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Читайте такжеСША обвинили Асада в применении химоружия в Сирии
"Если Турция сделает то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, считаю недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!)", - говорится в сообщении.
По его словам, Турция вместе с Европой и другими странами должны нести ответственность за захваченных боевиков террористической организации "Исламское государство" и членов их семей.
"США сделали намного больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Настало время для других в регионе, некоторые из них очень состоятельные, защищать собственную территорию", - добавил Трамп.
....the captured ISIS fighters and families. The U. S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019
Напомним, 5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало военной операции, потом он сообщил о стягивании дополнительных войск страны до границы Сирии.
Белый дом заявил, что вооруженные силы США не будут поддерживать Турцию и участвовать в ее военной операции на севере Сирии.