Президент США сделал такое заявление на фоне готовящейся Турцией военной операции в Сирии.

Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить" экономику Турции, если она совершит любые действия, которые он сочтет недопустимыми.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

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"Если Турция сделает то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, считаю недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!)", - говорится в сообщении.

По его словам, Турция вместе с Европой и другими странами должны нести ответственность за захваченных боевиков террористической организации "Исламское государство" и членов их семей.

"США сделали намного больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Настало время для других в регионе, некоторые из них очень состоятельные, защищать собственную территорию", - добавил Трамп.

....the captured ISIS fighters and families. The U. S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Напомним, 5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало военной операции, потом он сообщил о стягивании дополнительных войск страны до границы Сирии.

Белый дом заявил, что вооруженные силы США не будут поддерживать Турцию и участвовать в ее военной операции на севере Сирии.