Конгресс США требует от Белого дома все документы, связанные с разговором Трампа и Зеленского

Законодатели требуют, чтобы Белый дом передал им запрошенные документы не позднее 18 октября.

Демократы в Палате представителей Конгресса США требуют от Белого дома предоставить все документы, связанные с их расследованием в отношении президента Дональда Трампа.

Конгрессмен Элайджа Каммингс из Комитета по надзору, Адам Шифф из Комитета по разведке и Элиот Энгель из Комитета по международным отношениям заявили, что были вынуждены направить повестку в суд после того, как Белый дом не предоставил документы, которые были затребованы в письме от 9 сентября, передает Голос Америки.

"Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас - и всю страну - в подобное положение, но его действия не оставили нам другого выбора, кроме как выдать эту повестку", - заявили законодатели.

Они намерены получить документы, связанные с телефонным разговором президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля. Именно этот разговор стал причиной для проводимого ими расследования.

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Законодатели требуют, чтобы Белый дом передал им запрошенные документы не позднее 18 октября. В частности, их интересует кто еще присутствовал при телефонном разговоре.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм распространила заявление, в котором указано: "Повестка ничего не меняет. Лишь больше документов, впустую потраченное время и деньги налогоплательщиков, которые продемонстрируют, что президент не сделал ничего плохого".

Юристы Белого дома указывают, что Трамп имеет право игнорировать запросы комитетов, проводящих расследование, поскольку Палата представителей в полном составе не одобрила его начало.

Аналогичная повестка направлена вице-президенту США Майку Пенсу, от которого требуют предоставить документы, касающиеся его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также запись телефонного разговора Трампа и Зеленского.