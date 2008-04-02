Конгресс США принял резолюцию по убийству Литвиненко

Палата представителей Конгресса США во вторник приняла резолюцию по убийству Александра Литвиненко, сообщает агентство AP. В резолюции, в частности, содержится предположение, что за убийством бывшего подполковника ФСБ могут стоять российские власти. Члены Конгресса также призывают президента США Джорджа Буша и госсекретаря Кондолиззу Райс обратиться к России с просьбой оказать помощь в расследовании преступления.

Член Конгресса, республиканец Хоуард Берман (Howard Berman), заявил на заседании Палаты представителей, что смерть Литвиненко "вызывает тревожные вопросы о том, каким образом некоторые члены российского правительства, по-видимому, борются со своими противниками".

Принятая резолюция была внесена на рассмотрение в Конгресс США еще в мае 2007 года. Единогласное одобрение, которое она получила, выражает лишь мнение членов Конгресса, и даже если резолюция будет одобрена обеими палатами Конгресса, она не будет иметь силу закона, отмечает Лента.ру.