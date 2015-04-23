В эфире федерального канала РФ разыгрался антисемитский скандал с участием Ярмольника и Кобзона (видео)

В эфире программы обсуждали тему бродячих собак, жертвами которых в том числе становятся дети.

Среди гостей был Иосиф Кобзон, Леонид Ярмольник и некий Геннадий Осовицкий, который заявлял, что догхантеры взяли на себя обязанности государства.

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Ярмольник взрывался в ответ: "Вы государство?! Да обойдемся мы без этого государства! Вы убийца! Потом они придут убивать вас!" - заявил Ярмольник, показывая рукой на догхантера.

Мерзкая история, но сказать о ней нужно. Вчера был "Прямой эфир" с Борисом Корчевниковым на федеральном канале "Россия... Posted by Elena Rykovtseva on 22 квітня 2015 р.

В какой-то момент догхантер наклоняется к Ярмольнику и что-то тихо ему говорит. Ярмольник в ответ: "Я тебе сделаю после эфира "родину обетованную!"

Потом он выскакивает на середину студии и кричит: "Этот человек между репликами знаете, что мне сказал?! Чтобы я ехал на родину обетованную! Вот уровень дискуссии этого человека!".

"Но вы думаете, кто-то обратил внимание на этот вопль Ярмольника? Никто. Ни один человек в студии, включая ведущего. Подумаешь антисемитский выпад. Та еще сенсация. Ор продолжился своим чередом, пока Ярмольник не поставил ультиматум: "Если он остается в студии - я ухожу". Но нет, антисемита и собачьего убийцу никто не выгнал. Из студии ушел Ярмольник - под издевательские аплодисменты вот этого догхантера", - прокомментировала инцидент журналистка.