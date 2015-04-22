Мэрия Москвы согласовала первомайское шествие националистов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексея Майорова.

"(Лидер объединения "Русские" Дмитрий) Демушкин подавал уведомление о проведение шествия, мы отправили ему положительный ответ с предложением провести акцию немного пораньше", — сказал Майоров.

Читайте такжеПутин, Сталин, Берия: в Москве впервые за 23 года провели первомайскую демонстрациюОн уточнил, что акция согласована на три тысячи человек. По его словам, всего в мэрию было подано более 20 заявок на проведение различных мероприятий 1 мая.

"Мы все их рассмотрели и определили 11 мест в Москве, где могут быть проведены мероприятия. Нескольким было отказано, другим мы предложили провести совместные мероприятия", - добавил Майоров.