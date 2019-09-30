Трамп хочет встретиться с информатором, написавшим на него жалобу

Президент США предупредил, что за шпионаж за ним информатора ждут серьезные последствия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает на встречу с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Twitter.

"Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно, когда этот обвинитель, так называемый источник, представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом.

Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставлял ему эти данные, которые в значительной степени неверные... Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные будут последствия!"

Читайте такжеТрампа призвали не запугивать тайного информатора, который написал жалобу (видео)

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

Между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля президент США Дональд Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело против Хантера Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

26 сентября на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обнародовали текст жалобы сотрудника разведки США о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.