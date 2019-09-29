В Афганистане похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах президента – СМИ
Боевики террористической организации "Талибан" похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в афганской провинции Парван.
Об этом сообщает Ariana News.
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Председатель центра Независимой избирательной комиссии (НИК) в провинции Парван Абдула Кахару Вахабу Сафи заявил, что "боевики похитили семерых сотрудников НИК, члена Комиссии по жалобам на выборах и семерых наблюдателей".
В свою очередь официальный представитель губернатора провинции Вахида Шахкар заявила изданию о похищении талибами только восьмерых сотрудников избирательной комиссии, когда они возвращались домой с избирательных участков.
По ее словам, старейшины племен выступили посредниками в деле освобождения похищенных. При этом она добавила, что в случае, если талибы откажутся, то правительство применит военную силу.
Синвари, где произошел инцидент, является одним из наиболее незащищенных районов в провинции Парван, где активно действует группа "Талибан".