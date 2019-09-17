Первый взрыв прогремел сегодня во время предвыборных мероприятий с участием президента Ашраф Гани.

В Афганистане в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 48 человек.

Как сообщает ВВС, первый взрыв прогремел сегодня во время предвыборных мероприятий (28 сентября в стране пройдут президентские выборы) с участием президента Ашрафа Гани в столице провинции Парван Чарикар.

Там бомбардировщик на мотоцикле подъехал к пункту пропуска к месту проведения мероприятия, где и запустил взрывное устройство.

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В результате взрыва погибли 26 человек, 42 получили ранения.

По данным медиков, среди жертв были и дети. Президент Гани не пострадал.

Другой взрыв произошел чуть позже на площади Массуди в столице страны Кабуле. По данным министерства внутренних дел, в результате погибли 22 человека и были ранены 38.

Ответственность за оба взрыва взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".

По собранным BBC данным, в августе в Афганистане ежедневно убивали в среднем 74 человека. Большинство погибших - участники боев и беспорядков, например, боевики "Талибана", но пятая часть - гражданское население.

Как сообщал УНИАН, самым кровавым за последние месяцы стал теракт 18 августа, когда во время свадебной церемонии в Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 63 человека, еще 182 - ранены. Ответственность за это взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".