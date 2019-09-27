Иран хочет перенести штаб-квартиру ООН в "более хорошую страну"

Рухани заявил, что США не имеют права мешать приезжать в Нью-Йорк членам ООН.

Президент Ирана Хасан Рухани высказался в поддержку идеи перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в «более хорошую страну».

Об этом заявил Рухани, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает «Интерфакс».

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"Это важное решение. Если нас спросят, то мы проголосуем за то, чтобы штаб-квартиру ООН перенесли в более безопасную и хорошую страну", - заявил Рухани.

Президент Ирана подчеркнул, что ООН - это "дом мира, дом общения", и США не имеют права мешать приезжать в Нью-Йорк членам ООН.

"США не должны пользоваться своими преимуществами как принимающая сторона и выдавать визы только тем, кто им нравится", - сказал Рухани.

Перед началом Генеральной Ассамблеи ООН произошел скандал с визами, в котором Иран обвинил США в том, что они не выдавали визы иранской делегации. В итоге иранская делегация все-таки получила визы.