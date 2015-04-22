В Сан-Франциско запретили использовать диких животных для развлечения
03:32, 22 апреля 2015Мир
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Члены наблюдательного совета американского города Сан-Франциско во вторник ввели запрет на использование диких животных в различных развлекательных мероприятиях
В Сан-Франциско запретили использовать диких животных для развлечения / Фото: УНИАН
Согласно решению наблюдательного совета города, отныне запрещается использовать диких животных в цирковых представлениях, мероприятиях по случаю дня рождения, съемках в рекламных роликах, фильмах и шоу на телевидении, пишет РИА Новости.
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Под запрет попали львы, слоны, медведи и другие дикие животные. В свою очередь, использовать домашних животных в развлекательных шоу, в том числе собак и кошек, не запрещается. Также не запрещено участие домашних животных в мероприятиях, преследующих образовательные цели.
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