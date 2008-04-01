Российский сенатор: придется выводить флот из Севастополя

В Совете Федерации серьезно обеспокоены намерением Украины вступить в НАТО. Сегодняшнее заявление президента США Джорджа Буша о том, что США окажут Украине поддержку при вступлении в НАТО - это "очередная попытка сломать интеграцию Украины и России", считает председатель комитета Совета Федерации по делам СНГ Вадим Густов. "Подобные заявления президент США делал и раньше, - сказал российский сенатор РосБизнесКонсалтингу . - Есть политическое решение - додавить Украину, чтобы вбить клин в отношения между этой страной и Россией". По мнению В.Густова, это стремление США вызвано в первую очередь тем обстоятельством, что "экономическая интеграция Украины, России, Белоруссии и Казахстана могла дать очень серьезный толчок украинской экономике, превратить ее в серьезного конкурента на мировом рынке".

В случае вступления Украины в НАТО "в принципе никакой интеграции с Россией быть уже не может", убежден В.Густов. "Вступление в НАТО - это переход на другое оружие, на другой калибр. Это разрушение самой развитой части украинской экономики - военно-промышленного комплекса, где существуют наиболее тесные связи с экономикой России", - сказал сенатор. Он подчеркнул, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс России придется уйти из Севастополя в 2017 г. "Уже сейчас пошли разговоры, что надо инициировать процесс ухода российских кораблей из Севастополя", - отметил В.Густов.

По его мнению, в случае вступления Украины в НАТО России, "конечно, придется более активно заниматься вопросами противоракетной обороны и укреплять флот". Вместе с тем В.Густов выразил надежду, что вопрос о вступлении в НАТО еще не решен украинским руководством окончательно. "Надежда только на здравый смысл самих украинцев. Впереди будет очень много всяких политических моментов. Народ Украины должен проснуться, ведь Украина, потеряв своей ориентированный на Россию военно-промышленный комплекс, тем самым лишится, по разным оценкам, от трехсот до четырехсот тысяч квалифицированных рабочих мест", - сказал В.Густов.