В Йемене идут ожесточенные бои, есть жертвы

Местные жители говорят, что ночью в городе на юго-западе Йемена были слышны взрывы и стрельба, так как силы президента страны Абед-Раббо Мансура Хади сражались с проиранскими шиитскими повстанцами движения Хути. Об этом сообщает Радио Свобода.

Девятнадцать мятежников, четверо солдат из пропрезидентских войск и четыре других бойца были убиты.

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17 апреля Саудовская Аравия осуществила воздушные удары на президентский дворец в Таизе, третьем по величине городе в Йемене, и на занимаемые позиции специальных подразделений, лояльных экс-президенту Али Абдаллы Салеха сил, который стал на сторону Хути.

В Йемене шиитская группировка «Ансар-Аллах», более известная как Хути, в последнее время резко расширила захваченные ею территории, вынудив правительство страны к бегству. Сейчас она контролирует западную, густо населенную треть Йемена со столицей Саной и вторым крупнейшим городом Аденом.