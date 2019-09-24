Трамп: мог бы получить Нобелевскую премию, если бы ее присуждали честно

Трамп подчеркнул, что заслужил Нобелевскую премию «за много вещей».

Президент США Дональд Трамп заявил, что должен получить Нобелевскую премию «за много вещей», которые он сделал, но только если бы ее присуждали честно.

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«Я думаю, что могу получить Нобелевскую премию за многие вещи, если бы ее присуждали честно, но это не так», — сказал он в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет Радио Свобода.

Отмечается, что слова Трампа были адресованы одному из журналистов. Он высказал мнение, что американский лидер заслуживал бы на Нобелевскую премию в случае, если бы он помог решить спор между Индией и Пакистаном по разделенного региона Кашмир.

Ранее Трамп заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию мира за свою работу по Северной Корее и Сирии, но пожаловался, что, вероятно, никогда не станет лауреатом этой престижной премии.