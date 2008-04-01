Гриценко советует России переехать в Антарктиду

Экс-министр обороны Украины, глава парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО уверен, что за желанием Франции и Германии отказать Украине в присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО скрывается российский фактор.

Такое мнение он высказал в интервью французской газете "Le Figaro", перевод которой размещен на сайте Иносми.ру .

«В действительности за различными предлогами, которые выдвигают Франция и Германия, скрывается российский фактор. Я не понимаю, почему Франция так боится реакции России. Русские точно также чинили препятствия вступлению в НАТО Польши, а потом стран Балтии. А когда они стали членами НАТО, ничего не случилось. Если Вы не дадите позитивного сигнала Украине, это станет победой российской политики давления, что будет только разжигать российскую паранойю вместо того, чтобы гасить ее», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что ПДЧ - не гарантированный пропуск в НАТО, но возможность для Украины подготовиться к этому шагу. Кроме этого, он отметил, что все политические силы Украины единодушны в том, что перед вступлением в Альянс в стране будет проведен референдум.

"Если бандиты приближаются к Вашему дому и потихоньку начинают его окружать, я могу понять Ваш страх и Вашу паранойю. Но если по соседству с Вами селятся цивилизованные люди, которые чтят закон и стремятся наладить с вами добрососедские отношения, разве стоит их бояться? Возможно, Россия до сих пор всего боится? Но в таком случае нужно переезжать в Антарктику", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он пояснил, что желание Украины обусловлено соображениями государственной безопасности.

"Украина стремится обеспечить безопасность всех своих граждан. Мы рассматриваем НАТО, как союз стран, разделяющих и защищающих демократические ценности. Мы хотим быть членом Альянса и выполнять вытекающие из этого обязательства, как мы это делали в случае миротворческих миссий", - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО считает, что позиция Украины - это результат политики, которую она стала проводить в 1992 году и регулярно участвовать в операциях по поддержанию мира. Он напомнил, что более 30 тыс. украинских военнослужащих прошли через миротворческие миссии.

«Мы также последовательно прошли все этапы, начиная с участия в программе «Партнерство ради мира» (1994 г.) и заканчивая активизацией с 2005 года диалога с НАТО. Наш уровень соответствия нормам НАТО намного выше, чем у таких стран, как Албания, которая получила План действий по членству (ПДЧ) в 1999 г. Поэтому логично, что мы выдвигаем свою кандидатуру!», - подчеркнул он.