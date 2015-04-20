В Москве перед днем Победы пройдут рейды по выявлению товаров с нацистской символикой

Об этом сообщает Дождь.

«Мы направляем указания в адрес органов исполнительной власти, чтобы они усилили контроль за распространением экстремистских материалов. Это свастика, эмблемы запрещенных организаций, сувенирная продукция и форма с такой символикой, материалы пропагандистского характера, лозунги, листовки и другие...», — рассказал начальник отдела информационных программ управления заммэра по антитеррористической деятельности Вячеслав Попов.

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Рейды пройдут по газетным киоскам, магазинам одежды, сувенирным точкам и иным торговым объектам. Попов отметил, что могут быть случаи, когда предприниматель, получивший разрешение на распространение, к примеру, газет, может распространять экстремистские листовки.

Рейды будут проводить чиновники. Попов добавил, что они, выявив нарушения, обязаны сообщить в полицию. Дальнейшие действия будут уже производить сотрудники правоохранительных органов.