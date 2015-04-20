МИД России ответил на претензии Норвегии из-за визита Рогозина на Шпицберген

Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщается на сайте ведомства, пишет Дождь.

По словам официального представителя МИД Александра Лукашевича, 19 апреля Рогозин во главе Государственной комиссии по вопросам развития Арктики участвовал в открытии российской дрейфующей станции «Северный полюс — 2015». Поэтому он сделал две технические остановки в аэропорту Лонгиер на Шпицбергене, откуда задействовался специальный российский самолет, приспособленный для посадки и взлета с льдины.

Визит Рогозина в российский поселок Баренцбург на Шпицбергене в ведомстве объяснили паузой, которая возникла из-за осложнившихся погодных условий в районе станции.

«Использование архипелага для поездки на "Северный полюс — 2015" было обусловлено причинами сугубо логистического порядка и требованиями авиационной безопасности в высоких широтах», — отметил Лукашевич.

Читайте такжеИз-за визита Рогозина на Шпицберген Норвегия может усилить пропускной режим для россиян - СМИНакануне, 19 апреля, в МИД Норвегии потребовали объяснений от российской стороны из-за поездки Рогозина, включенного странами Запада в санкционные списки, на архипелаг Шпицберген.

Представитель ведомства Фруде Андерсен заявил, что этот визит не нарушает закон, но «досаден» на фоне аннексии Крыма Россией и связанных с ней санкций. По его словам, норвежские дипломаты заявили посольству России в Осло, что фигуранты санкционных списков «нежелательны» на архипелаге.

В ответ на это в МИД России заявили, что реакция норвежской стороны на визит Рогозина на Шпицберген "вызывает недоумение". Лукашевич напомнил о статье 3 Договора о Шпицбергене 1920 года, которая предоставляет свободный доступ на архипелаг гражданам стран-участников Договора.

«Указанные односторонние санкции никак не отменяют это положение Договора и в данном случае нерелевантны. Таким образом, международно-правовых оснований для предъявления российской стороне каких-либо претензий не имеется», — отметил официальный представитель ведомства.

Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане. Самые крупные острова архипелага — Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и остров Эдж. В соответствии с Договором о Шпицбергене, подписанном в 1920 году, архипелаг находится в совместном владении. На сегодняшний день участниками договора являются более 50 стран, в том числе и Россия.

Однако, согласно особому статусу Шпицбергена, помимо Норвегии только Россия ведет там значительную хозяйственную деятельность. Так, уголь в местных шахтах добывают норвежская компания Store Norske и российский государственный трест «Арктикуголь».

На острове Западный Шпицберген Россия имеет населенный пункт — поселок Баренцбург, а также законсервированные поселки Пирамида и Грумант. На островах архипелага два официальных языка — русский и норвежский. Для посещения Шпицбергена россиянам не нужно получать визу.

Однако из России добраться до Шпицбергена можно только кораблем. Прямого гражданского сообщения между Мурманском и Баренцбургом сейчас нет, только коммерческая навигация.