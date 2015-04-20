Норвегия требует от России объяснений за поездку Рогозина на Шпицберген

В МИД Норвегии назвали инцидент досадным и подчеркнули, что гражданам России, которым запрещено въезд в страну в связи с санкциями, «не желательно находиться в Свальбарде», пишет Радио Свобода.

В субботу Дмитрий Рогозин в своем «Твиттере» сообщил о прибытии на Свальбард и обнародовал фото с места пребывания. Сам он прокомментировал возмущение Норвегии словами «После драки кулаками не машут».

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Шпицберген является архипелагом в составе Норвегии, но эта территория имеет особый статус. После Первой мировой войны около 50 государств заключили соглашение, наделяющее всех ее участников равными правами на эксплуатацию ресурсов архипелага.

Однако учитывая активную экономическую поддержку архипелага Россией, граждане этой страны имеют право на безвизовый въезд на острова в случае, если он осуществляется непосредственно с территории России.

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Дмитрий Рогозин является фигурантом санкционного списка ЕС, который поддержала и Норвегия. Рогозин неоднократно высказывался в поддержку аннексии Россией Крыма, а также заявлял о поддержке пророссийских сепаратистов на востоке Украины.