В Черногории арестовали лидеров пророссийской партии

Оппозиционеров обвинили в нарушении закона об общественном порядке.

В Черногории суд арестовал лидеров пророссийской партии "Настоящая Черногория", задержанных накануне запланированной акции протеста перед черногорской прокуратурой.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Vijesti.

Партийные активисты собирались провести акцию из-за обнародованных записей разговоров, которые свидетельствуют о причастности руководства прокуратуры к коррупции. Однако оппозиционеров обвинили в нарушении закона об общественном порядке.

Читайте такжеВ Эстонии российский шпион получил пять лет тюрьмы

Вместе с Милачичем также были арестованы секретарь "Настоящей Черногории" Владислав Дайкович и член партии Драгое Влахович.

Последняя протестная акция в Подгорице состоялась накануне суда над организаторами попытки государственного переворота в мае в этом году. Тогда оппозиционеры сожгли чучело главного обвинителя на процессе, специального прокурора Миливое Катнича.