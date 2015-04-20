США и Филиппины начали крупнейшие за последние 15 лет совместные военные учения

Как сообщает ТАСС, в общей сложности в учениях "Плечом к плечу" (Balikatan, Shoulder-to-shoulder) в этом году принимают участие более 11 тыс. солдат.

В ходе десятидневных маневров будут, в частности, отрабатываться авиационные удары американских истребителей и реальные боевые действия на суше. "Учения, которые пройдут на этой неделе, являются частью стратегии по развороту США в сторону Азии", - отметил в этой связи генерал-майор ВС Филиппин Рауль дель Розарио.

Читайте такжеВ Эстонии стартуют военные учения "Торнадо" с участием солдат США

Сообщается, что в течение ближайших пяти лет США планируют провести в этом регионе 29 учений совместно с 12 различными государствами.