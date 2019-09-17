"Слив пропаганды": эксперт прокомментировал новость об "объединении" РФ и Беларуси в "конфедерацию"

По словам эксперта, слово "конфедерация" было использовано в новостном материале "как метафора того, что может случиться".

Конфедеративное государство России и Беларуси, о скором создании которой пишут российские СМИ, является "вбросом" пропаганды РФ.

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Об этом рассказал эксперт по вопросам международных отношений Игар Тышкевич, передает «Обозреватель». По его словам, определенное сближение Москвы и Минска сегодня возможно в экономической, а не политической плоскости.

Эксперт заявил, что новость о конфедеративном государстве РФ и Беларуси была "сливом" российской газеты "Коммерсант", что принадлежит олигарху Алишеру Усманову.

По его словам, слово "конфедерация" было использовано в этом материале "как метафора того, что может случиться".

Тышкевич отметил, что переговоры относительно возможного сближения Беларуси и России идут не один год, и пока сводятся только к экономическим темам – "даже в интерпретации российских СМИ есть только экономика". Также он прокомментировал возможную унификацию законодательства двух стран.

"А теперь посмотрим, о чем идет речь. Если мы говорим, например, о Гражданском кодексе, то определенное сближение, я не исключаю, что произойдет... Но именно этот документ – это очень хорошая возможность работать и заговаривать эту тему годами. Гражданский кодекс – это не 20 страниц. Налоговый кодекс – то же самое. Вопрос общих рынков нефти, газа и тому подобное – такой вариант возможен, но с определенными особенностями", – перечислил эксперт.

По мнению Тышкевича, РФ будет подавать как свое достижение и желание идти путем интеграции унификацию условий для инвесторов.

"Дело в том, что Россия попытается унифицировать эти условия с европейским законодательством. Для Беларуси это достаточно приемлемо. Говоря о том, что это якобы сближение с Россией, на самом деле будет в принципе европейский режим с определенными льготами для крупных инвесторов", – пояснил он.