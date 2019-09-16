Саудовская Аравия и США допускают "атаку в ответ" за нападение на нефтяной завод - WSJ

Вашингтон и Эр-Рияд рассматривают "возможность атаки" против Ирана.

Вашингтон убежден, что до нападения на один крупнейших нефтяных заводов мира Saudi Aramco причастен Иран и вместе с Эр-Риядом рассматривает возможность встречных атак.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, "американские официальные лица заявляют, что, согласно данным разведки, Иран был плацдармом для нанесения разрушительного удара" по предприятиям компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

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По информации WSJ, Вашингтон и Эр-Рияд рассматривают возможность атак" в отношении Ирана.

Вместе с тем в публикации уточняется, что саудовские власти пока не пришли к окончательному мнению относительно того, были нанесены удары по территории Ирана.

Представители королевства дали понять, что оказана американской стороной информация не является исчерпывающей, констатирует издание.

Как сообщал УНИАН, на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих предприятиях национальной компании Saudi Aramco.