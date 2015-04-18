США: Россия продолжает активно участвовать в боях на востоке Украины

Она напомнила слова государственного секретаря Джона Керри, который говорил, что никакая пропаганда России не заставит США поверить в вопиющую ложь, будто Москва не причастна к событиям на востоке Украины, передает Радио Свобода.

"Россия направила тяжелые вооружения на линии фронта на востоке Украины в нарушение минских договоренностей. Она имеет там свои органы управления войсками, чтобы координировать проведение там военных операций. Она учит бойцов сепаратистов артиллерийскому делу. Она удерживает передовые зенитно-ракетные системы у линий фронта, тоже в нарушение Минских договоренностей", - сообщила Харф данные США.

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По ее словам, это дает очень ясную картину того, насколько активное участие Россия принимает в боях на востоке Украины.