Спецслужбы Турции с 2016 года похитили 31 человека из других стран, в том числе и из Украины - СМИ

Их подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого в Турции обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

С 2016 года турецкие спецслужбы похитили из других стран по меньшей мере 31 человек, все эти люди были впоследствии привлечены в Турции к уголовной ответственности.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на пять докладов ряда правозащитных организаций, которые были представлены ООН в рамках Универсального периодического обзора - программы по контролю над соблюдением прав человека, пишет Deutsche Welle.

В частности, о похищении сообщает швейцарский Фонд воспитания, обучения и интеграции. Эта организация имеет связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

По данным фонда, турецкие спецслужбы похищали людей в таких странах, как Украина, Малайзия, Пакистан, Казахстан, Косово, Молдова, Азербайджан, Габон и Мьянма.

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Правозащитники также сообщают о попытках похищений, которые завершились неудачно.

Так, в 2016 году в Цюрихе трем турецким агентам не удалось насильно отвезти в Анкару бизнесмена, которые имеет турецко-швейцарские корни. А в 2018 году аналогичную операцию в Монголии предотвратила местная полиция.

Ранее турецкие СМИ приводили слова главы МВД страны Сулеймана Сойлу о том, что таким образом в Турцию были привезены 100 человек из 20 стран.

В свою очередь, немецкое Федеральное ведомство по охране конституции предупреждало в отчете по 2018 год о "регулярных похищениях в разных странах вероятных сторонников Гюлена с целью доставки в Турцию". Ведомство привело в пример совместной операции спецслужб Турции и Косово, во время которой в марте 2018 года из Косово были насильно вывезены в Турцию шесть человек, подозреваемых в связях с движением Гюлена.

В рамках программы ООН по контролю над соблюдением прав человека следующая проверка докладов правозащитников должна будет начаться в январе 2020 года. По информации Die Welt, в этот раз из Турции поступило гораздо больше сообщений о нарушениях в этой сфере, чем перед последней проверкой пять лет назад.