Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы

МИД Кубы раскритиковало действия Twitter.

Администрация Twitter заблокировала официальные аккаунты Коммунистической партии Кубы и ее лидера Рауля Кастро.

Помимо этого, блокировке подверглись учетные записи дочери Кастро и ряда журналистов официальных кубинских СМИ, передает Медуза со ссылкой на Reuters.

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Блокировка произошла на фоне обращения к нации президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, в котором он предупреждал о грядущем энергетическом кризисе из-за санкций США.

Представитель Twitter, комментируя блокировки, сослался на политику компании, направленную против манипулирования общественным мнением, которая запрещает пользователям искусственно выводить в топ какие-либо темы с использованием сети аккаунтов.

МИД Кубы назвал действия Twitter «очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины».

Ранее сообщалось, что в парламенте Кубы обсуждается проект новый конституции страны, который должен заменить действующую конституцию, принятую при Фиделе Кастро в 1976 году.