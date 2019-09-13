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Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы

02:03, 13 сентября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Помимо этого, блокировке подверглись учетные записи дочери Кастро и ряда журналистов официальных кубинских СМИ, передает Медуза со ссылкой на Reuters.

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Блокировка произошла на фоне обращения к нации президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, в котором он предупреждал о грядущем энергетическом кризисе из-за санкций США.

Представитель Twitter, комментируя блокировки, сослался на политику компании, направленную против манипулирования общественным мнением, которая запрещает пользователям искусственно выводить в топ какие-либо темы с использованием сети аккаунтов.

МИД Кубы назвал действия Twitter «очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины».

Ранее сообщалось, что в парламенте Кубы обсуждается проект новый конституции страны, который должен заменить действующую конституцию, принятую при Фиделе Кастро в 1976 году.

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Теги: #Куба#Twitter#Кастро