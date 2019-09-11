В Барселоне сотни тысяч людей вышли на митинг за независимость Каталонии

На многих участниках митинга были футболки в поддержку независимости Каталонии.

В Барселоне сотни тысяч людей собрались на митинг в поддержку отделения Каталонии от Испании.

На многих участниках митинга были футболки в поддержку независимости Каталонии, некоторые из них несли флаги с призывами к независимости, сообщает Громадське со ссылкой на Associated Press.

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По данным полиции Барселоны, в мероприятии приняли участие около 600 тыс. человек, тогда как в прошлом году вышел 1 млн.

Сотни тысяч активистов собрались на митинг в Национальный день Каталонии с требованием предоставить независимость Каталонии от Испании, а также освободить каталонских чиновников, задержанных после неудачной попытки провозгласить независимость регионе в 2017 году.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Испании этой весной правящая Социалистическая рабочая партия во главе с премьер-министром Педро Санчесом набирает больше всего голосов.

Также, впервые за 40 лет ультраправая политическая сила попадает в парламент.