В парламент Испании впервые за 40 лет попадает ультраправая партия – экзит-поллы

Партия "Вокс", по данным экзит-поллов, набирает 12% голосов.

На досрочных парламентских выборах в Испании правящая Социалистическая рабочая партия во главе с премьер-министром Педро Санчесом набирает больше всего голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, передает Радио Свобода.

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Партия набирает 28,1% и, вероятно, потеряет сильное большинство в парламенте. Далее идет консервативная Народная партия во главе с Пабло Касадо (17,8%).

Кроме того, 12% набирает партия «Вокс». Это впервые за 40 лет, когда ультраправая политическая сила попадает в парламент.

Перед выборами оппозиция обвиняла Педро Санчеса в «заигрывании» с каталонцами – глава правительства заявлял о необходимости вести диалог с региональной властью. Эту позицию поддерживают левые. Однако «Народная партия» настаивает на ограничении самоуправления Каталонии. За более строгую позицию в отношении этого региона выступают и центристы из партии «Граждане». Ультраправая «Вокс» вообще добивается отмены автономии для каталонцев.

Вопрос о будущем Каталонии может стать решающим при формировании нового правительства. Поскольку, вероятнее всего, ни одна из партий не получит абсолютного большинства мандатов, политическим силам придется создавать коалицию, чтобы назначить руководителя правительства. После выборов в 2015 году политические силы не смогли договориться. Из-за этого были назначены новые выборы.

В 2016 году снова победила «Народная партия». После длительных переговоров главой правительства был утвержден Мариано Рахой. Но после коррупционного скандала прошлого года ему вынесли вотум недоверия, а пост премьера занял социалист Педро Санчес. Однако его правительство не смогло удержаться у власти и года – Санчес объявил о досрочных выборах из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный проект бюджета на текущий год.