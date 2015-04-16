Более 40 нелегальных мигрантов погибли при пересечении Средиземного моря

В среду при схожих обстоятельствах погибли более 400 мигрантов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Тем временем в пограничном агентстве Евросоюза Frontex сообщили, что на этой неделе судам береговой охраны, пытавшимся спасти тонущих людей, помешала стрельба в воздух тех, кто занимается нелегальной перевозкой людей в Европу.

Во Frontex заявили, что инцидент показывает, что контрабандистам не хватает судов.

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Рим призвал власти Евросоюза помочь ему в решении проблемы нелегальной миграции, однако в Брюсселе подчеркнули, что универсального решения нет.

По оценкам агентства Frontex, 3400 мигрантов погибли в 2014 году, пытаясь попасть в Европу.