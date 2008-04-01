Грузия пошлет солдат в Афганистан...

Грузия пошлет несколько сотен солдат для участия в миротворческой операции в Афганистане. Предполагается, что они будут помогать французским и голландским военным, сообщает Reuters 31 марта со ссылкой на министра иностранных дел Грузии Давида Бакрадзе.

Это заявление было сделано в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Бухаресте со 2 по 4 апреля. На саммите предполагается рассмотреть вопрос о предоставлении Грузии и Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), ключевого документа, необходимого для последующего вступления новых членов в Североатлантический альянс.

Однако, по словам Бакрадзе, участие грузинских войск в операции не зависит от того, какое решение будет принято на саммите НАТО в Бухаресте. "Что бы ни случилось в Бухаресте, они поедут и будут сражаться", - сказал грузинский министр.

Франция и Нидерланды наряду c Германией и некоторыми другими членами НАТО выступают против предоставления Грузии ПДЧ, которое активно поддерживают США.

Лента.ру