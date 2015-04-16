В Генштабе РФ уже заговорили об "агрессии Киева" и "военной опасности для России"

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявляет о «военной опасности» для России со стороны Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на IV Московской конференции по международной безопасности.

«Сложно предсказать, чем все это закончится. Мы не знаем, какие указания получают новые украинские власти от западных кураторов и куда может быть направлена агрессия Киева в дальнейшем, но в любом случае такая неопределённость не исключает военную опасность для России», - сказал Герасимов.

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Он заявил, что в условиях возможности нарушения стратегического баланса с Западом появляется опасность возникновения новых очагов нестабильности у российских границ.

«Основания для этого имеются. В стремлении поставить Россию на колени все более явным становится заинтересованность Вашингтона и его партнеров по НАТО в создании кризисных ситуаций в приграничных с РФ регионах», - сказал он.

По его словам, это происходит через «цветные революции», которые прошли в Украине, Грузии и Молдове, в результате которых к власти пришли прозападные силы.

Кроме этого, Герасимов заявил, что на фоне обострения отношений РФ с Западом возрастает вероятность «размораживания конфликтов» на постсоветском пространстве, что грозит «возникновением вооруженных столкновений вблизи границ РФ».

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска, однако официальные власти не признают факта вторжения в Украину.

31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ фактов вторжения российских войск в Украину не являются доказательствами.