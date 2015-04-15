В Забайкалье насчитали почти сотню пожаров, огонь охватил более 100 тысяч гектаров
Забайкальский край на данный момент больше остальных регионов России страдает от масштабов лесных пожаров.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.
"По ситуации на 17:00 в регионе действует 95 лесных пожаров на общей площади более 106 тысяч га", - сказали в Рослесхозе.
В течение дня силами авиалесоохраны и работников лесопожарных служб Забайкальского края ликвидировано 54 лесных пожара на площади более 12 тысяч га.
Всего же с начала пожароопасного периода в Забайкалье зарегистрировано более 520 лесных пожаров на площади более 116 тыс. га, что выше среднепятилетних показателей в 3,5 и 5 раз соответственно.
Читайте такжеРоссияне спасались от пожаров в Забайкалье через пламя на трассе и на горящих машинах (видео)
Причиной пожаров стал человеческий фактор. "Все пожары в лесу возникли в результате несанкционированных палов сухой травы на землях сельхозназначения и иных категорий и неосторожного обращения с огнем в лесу", - отметили в Рослесхозе.
На территории Забайкальского края отмечается высокое задымление, сильный ветер с порывами до 30 м/с, в связи с чем, невозможно применение авиации для мониторинга и тушения пожаров. Наиболее сложная обстановка отмечается в Читинском районе. Режим чрезвычайной ситуации и особый противопожарный режим действует на всей территории края.