В Забайкалье насчитали почти сотню пожаров, огонь охватил более 100 тысяч гектаров

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

"По ситуации на 17:00 в регионе действует 95 лесных пожаров на общей площади более 106 тысяч га", - сказали в Рослесхозе.

В течение дня силами авиалесоохраны и работников лесопожарных служб Забайкальского края ликвидировано 54 лесных пожара на площади более 12 тысяч га.

Всего же с начала пожароопасного периода в Забайкалье зарегистрировано более 520 лесных пожаров на площади более 116 тыс. га, что выше среднепятилетних показателей в 3,5 и 5 раз соответственно.

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Причиной пожаров стал человеческий фактор. "Все пожары в лесу возникли в результате несанкционированных палов сухой травы на землях сельхозназначения и иных категорий и неосторожного обращения с огнем в лесу", - отметили в Рослесхозе.

На территории Забайкальского края отмечается высокое задымление, сильный ветер с порывами до 30 м/с, в связи с чем, невозможно применение авиации для мониторинга и тушения пожаров. Наиболее сложная обстановка отмечается в Читинском районе. Режим чрезвычайной ситуации и особый противопожарный режим действует на всей территории края.