Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России из-за разгона митингов и репрессии граждан

США требуют от Кремля отменить любые обвинения участникам акций протеста и расследовать действия силовиков.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Л. Энгел и республиканец Майкл Мак-Колл выступили с заявлением, в котором осудили Кремль в силовых разгонах мирных митингов и неспособности власти провести свободные выборы.

Совместное заявление опубликовано на сайте Палаты представителей США.

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Авторы, в частности, обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием ввести новые санкции против России за несоблюдение прав и свободы граждан.

«Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с законом Магнитского и ввести целенаправленные санкции против лиц, ответственных за значительные нарушения прав человека в России», – говорится в заявлении.

Также в США требуют от российского руководства отменить любые уголовные обвинения участникам акций протеста в Москве и Петербурге и расследовать действия силовиков.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в Москве состоялось несогласованное шествие по бульварам против политических репрессий. Шествие посвящено так называемому "московскому делу" о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, происходили 27 июля. Фигурантами по этому делу уже проходят 14 человек.