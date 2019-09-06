Washington Post: Трамп пытается шантажировать Украину

Американский президент хочет не только, чтобы Киев признал свое «участие» в кампании против него в 2016 году, но и помог снова победить на выборах.

Новый президент Украины Владимир Зеленский сделал на этой неделе шаги, чтобы доказать, что он, как и обещал, собирается стать самым реформаторским лидером страны в истории. В понедельник он очертил очень амбициозный пятилетний план, в который вошло фактически каждое требование МВФ и западных правительств за последние годы: от земельной реформы до приватизации государственных компаний и очистки системы юстиции.

Как пишет Washington Post в редакционной статье, для Вашингтона это повод для празднования. Ведь администрации демократов и республиканцев одинаково пытались оттащить Украину подальше от России Владимира Путина и включить ее в мир западных демократий. Однако, они постоянно были озадачены недальновидностью и коррумпированностью украинских политических лидеров.

Но Зеленский еще не завоевал поддержку президента Дональда Трампа. Американский лидер не только не принял украинского коллегу в Белом доме, но и заморозил передачу военной помощи на 250 миллионов долларов. Эти деньги были выделены на поддержку страны, которая до сих пор защищается от агрессии России в своих восточных областях.

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Кое-кто подозревает, что Трамп снова пытается задобрить Путина, который изо всех сил старается подорвать украинскую демократию и независимость.

«Но надежные источники нам сообщили, что президент имеет иной и более «шкурный» интерес: он пытается заставить Зеленского вмешаться в выборы в президентскую кампанию США в 2020 году, запустив расследование против главного кандидата от демократов Джо Байдена. Трамп не просто требует от Украины помощь в президентской кампании, он использует американскую военную помощь, в которой страна отчаянно нуждается, для шантажа», - пишет издание.

Личный адвокат Трампа открыто признался New York Times в попытке заставить новую власть Украины помогать американскому президенту. Руди Джулиани рассказал, что он встречался в Мадриде с близким соратником украинского президента и требовал возобновить расследование против сына Байдена. Хантер Байден работал в совете директоров украинской газовой компании, когда его отец занимал пост вице-президента США.

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Джулиани также хочет расследование, которое бы доказало, что разоблачение тайных платежей от «Партии регионов» председателю избирательного штаба республиканцев Полу Манафорту было частью кампании, нацеленной навредить Трампу в 2016 году. Короче говоря, окружение президента США хочет, чтобы украинское правительство доказало, что Украина незаконно действовала против Трампа во время выборов в 2016 году, а также вмешалось в американские выборы в его пользу в 2020-ом.

Зеленский не может выполнить ни одно из этих требований. Разоблачения о платежах Манафорту появились благодаря украинскому депутату, который боролся за украинские реформы, а не ради победы Хиллари Клинтон. А дело Байдена, расследование которого уже давно закончилось, кажется фальшивкой. Собственно, вице-президент США был одним из западных лидеров, которые требовали увольнения украинского прокурора за блокировку антикоррупционных мер, а не наоборот. Белый дом утверждает, что Трамп заморозил военную помощь, чтобы просмотреть ее. Но CNN сообщил, что Пентагон уже закончил проверку и рекомендовал отменить решение о замораживании. Но Трамп до сих пор ничего не сделал. Если у президента США есть какое-то рациональное объяснение своего поведения кроме попытки заставить иностранное правительство работать в его интересах, то он пока его не представил.