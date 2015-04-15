The New York Times: Взаимная одержимость Германии и Греции

Об этом пишет Элисон Смейл в статье под названием «Взаимная одержимость Германии и Греции», опубликованной в американской газете The New York Times.

Когда в Греции 25 января было избрано правительство левых сил во главе с «Сиризой», немецкие телеканалы прервали показ любимого криминального сериала немцев, чтобы сообщить эту новость. В тот вечер на немецком телевиденье несколько раз включали прямую трансляцию с Афин.

Многолетний кризис, вызванный финансовыми проблемами Греции, часто делал противниками страну с самой слабой в Европе экономикой и европейского экономического тяжеловеса. Еще со времен Гете немцы восхищались древней Грецией, но теперь на смену этому чувству пришел трезвый прагматизм, несмотря на все более затруднительное положение Греции.

Поскольку Германия предоставила Афинам наибольшую часть кредита, составлявшего 240 млрд. евро, немцы считают, что они сделали больше всех для того, чтобы Греция оставалась платежеспособной и не выходила из еврозоны. И немцы следят за своими деньгами.

Немецкие журналисты и политики каждый день выражают обеспокоенность готовностью Афин выполнять свои обязательства перед международными кредиторами, а также тем, что она может случайно или нарочно выйти из еврозоны. В новостях постоянно можно увидеть сложные графики, на которых показано состояние греческого долга, и которые сопровождаются комментариями то покровительственного, то панического характера. Менее серьезно они размышляют над тем, носит ли вообще галстук 40-летний премьер-министр Алексис Ципрас.

В течение нескольких недель министры финансов двух стран спорили чуть ли не каждый день. Канцлер Германии Ангела Меркель и Алексис Ципрас прекратили на время эти споры, когда лидер Греции приехал в Берлин и был принят с почестями. Но страсти не улеглись надолго. Когда Ципрас отправился в Москву на прошлой неделе, заместитель министра финансов Греции заявил, что Германия должна выплатить репарации в размере 287 млрд. евро за нацистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

Этот спор о компенсации за десятки или сотни тысяч смертей и погашении принудительного займа длится десятилетиями. Правительство Меркель настаивает на том, что этот вопрос закрыт, хотя и признает «моральную ответственность» за военные преступления.

Некоторые представители немецкой оппозиции не против предоставления Греции дополнительных денег. Но последнее требование греков поразило даже вице-канцлера Зигмара Габриэля, лидера левоцентристских социал-демократов.

«Честно говоря, я считаю это глупым», – сказал г-н Габриэль. «Греки заинтересованы в создании возможностей для изменения политики. Это не имеет ничего общего со Второй мировой войной и репарациями».

Не стало неожиданностью и то, что греки по-своему восприняли слова г-на Габриэля, посчитав, что он назвал всех греков «глупыми». Между тем, немецкие политики, которых поддерживают и другие европейские лидеры, опасаются того, что Греция будет вставлять палки в колеса во время обсуждения вопроса о санкциях в отношении России за ее действия в Украине.

Визит в Москву был «угрожающим жестом», – гневно сказал Эльмар Брок, союзник Меркель и ветеран европейской политики. Мартин Шульц, немец, который возглавляет Европейский парламент, предупредил Грецию о том, что ей не стоит добиваться от Москвы «солидарности», и помнить о том, какое правительство (Европа, Германия) наиболее «солидарно» с ней сегодня.

Сотни тысяч немцев, проживающих в Греции, и греков, проживающих в Германии, чувствуют себя ущемленными.

Йенс Бастиан, немецкий экономист, который работает в Греции уже 16 лет, на прошлой неделе выступал на немецком телевиденье, призывая всех успокоиться. «Меня часто удивляют и разочаровывают немецкие СМИ», – сказал он позже по телефону. «Будьте более умеренными. Не впадайте в истерику».

Между тем, по его словам, греческие СМИ анализируют практически каждое высказывание о Греции, по меньшей мере, в течение 10 минут во всех вечерних выпусках новостей.

Такое отношение отражает, по его мнению, две основные ошибки греческого правительства. Во-первых, оно победило на выборах не для того, чтобы менять Европу, а для того, чтобы менять, или хотя бы пытаться менять Грецию». Во-вторых, «неправильно вступать в конфронтацию с Германией», которая является основным кредитором Греции, а также ее торговым и политическим партнером. «Нужно, чтобы Германия была на вашей стороне, а не против вас».

67-летняя гречанка Пиджи Мурмури, в прошлом социальный работник, которая прожила в Берлине более 40 лет, сожалеет о том, что она часто видит в Германии. «Мне было очень неприятно, потому что приходилось оправдываться», – сказала она. «И это нехорошее чувство». Кроме того, сложно не заметить «высокомерие и превосходство» некоторых немецких новостных агентств.

«Вместо того чтобы укреплять европейское единство, а именно это было целью создания еврозоны, людей сталкивают друг с другом», – говорит она.

«Вы чувствуете это в мелочах», – добавила она, вспоминая о карнавале, который состоялся два года назад. Ведущий тепло приветствовал ее и ее друга, но как только понял, что они греки, начал игнорировать их. От Германии и Греции, сказала она, «я пытаюсь брать все самое лучшее. И от этого я по-прежнему получаю огромное удовольствие».