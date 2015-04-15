Китай призвал Далай-ламу "отказаться от иллюзий"

Об этом идет речь в "Белой книге по Тибетскому автономному району", опубликованной Госсоветом КНР, сообщает Синьхуа.

В документе говорится, что Китай пытается наладить отношения с Далай-ламой уже 30 лет, однако тот неизменно настаивает на "срединном пути" (политика, направленная на предоставление Тибету широкой автономии в составе Китая с отказом от требования независимости - ред.), который КНР называет курсом на независимость.

Читайте такжеКитай выступает против встреч Далай-ламы с иностранными лидерами"В период с 1979 по 2002 гг. центральное правительство 13 раз проводило контакты и консультации с частными представителями Далай-ламы, в течение 2002-2010 гг. 10 раз одобряло их возвращение на Родину.

Однако Далай-лама не только неизменно настаивал на т.н. "срединном пути", но и провоцировал ряд подрывающих акций. В том числе власти припоминают ему попытки препятствовать проведению пекинской Олимпиады-2008, инцидент 14 марта 2008 года в Лхасе и самосожжения", - обвиняет Китай Далай-ламу.